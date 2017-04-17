Бюджет «Уфы» в сезоне-2017/18 составит около 1 млрд рублей

Приблизительный размер бюджета футбольного клуба «Уфа» в будущем сезоне составит около миллиарда рублей (порядка $ 17,5 млн). Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
«Мы примерно понимаем объём нашего бюджета на следующий сезон. Ориентировочно он будет таким же, что и в нынешнем, — около миллиарда рублей. Мы реально оцениваем свои возможности и работаем в их рамках», — цитируют Газизова «Известия».
Недавно в Уфе организовали митинг против госфинансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»