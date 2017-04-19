«Урал» объявил о начале сотрудничества с компанией «Сима-ленд»

Футбольный клуб «Урал» объявил о начале масштабного взаимовыгодного сотрудничества с компанией «Сима-ленд». Информация появилась на официальном сайте клуба.

Компания «Сима-ленд» за 17 лет становления превратилась в крупнейшую оптово-розничную компанию Российской Федерации. «Сима-ленд» – это группа компаний, специализирующаяся на оптовой и розничной торговле товарами народного потребления. В настоящий момент в каталоге интернет-магазина «Сима-ленда» представлены более 600 000 полезных товаров для бизнеса, отдыха и быта. Только в гипермаркете на площади 33 000 м² представлено более 220 000 наименований товаров массового потребления, и почти 70% из них – это товары российского производства.

Партнерские отношения футбольного клуба «Урал» и компании рассчитаны на длительный срок и предполагают многоплановое сотрудничество. Логотипы компании «Сима-ленд» впервые появились на игровой форме ФК «Урал» в матче с «Томью», а баннеры компании будут размещаться на рекламных носителях домашнего стадиона. Кроме того, футболисты «Урала» будут активно привлекаться к участию в популяризации спорта в рамках совместных мероприятий клуба и компании «Сима-ленд».