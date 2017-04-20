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Губернатор Самарской области назвал бюджет «Крыльев Советов» на следующий сезон

20 апреля 2017, четверг. 08:00. Бизнес

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сообщил, что в следующем сезоне бюджет футбольного клуба «Крылья Советов» составит около 1 млрд рублей, тогда как ранее он составлял 1,4 млрд рублей.

«Это очень важно в сложившейся экономической ситуации, и „Крылья“ будут играть за эти деньги. Многие игроки (например Сергей Корниленко) добровольно пошли на понижение заработной платы. Я уверен, что в будущем команда будет играть ещё лучше.

Сейчас главная задача — сохранить место в Премьер-Лиге. Понятно, что в первой половине сезона команда провалилась. Здесь много факторов повлияло на это. Но я уверен, что у «Крыльев Советов» есть все возможности подниматься в турнирной таблице как в этом сезоне, так и в следующем», — сказал Меркушкин.

Источник: Волга Ньюс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Крылья Советов Сергей Корниленко
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