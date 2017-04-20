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Директор Sports.ru: «Матч» пытался заблокировать наш сайт за показ хайлайтов ФНЛ

20 апреля 2017, четверг. 12:58. Бизнес

Руководство интернет-портала Sports.ru объяснило, почему сайт получил от Роскомнадзора уведомление о возможности блокировки в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав».

«Ну наконец-то! Раскрыты детали преступления века, по итогам которого «Матч» требовал блокировки Sports.ru. Об этом Тина Канделаки написала лично мне в „Твиттере“. Прежде, напомню, мы получали только угрозы блокировки, но никаких конкретных указаний на «пиратский контент» – ни от неё, ни от Роскомнадзора. Пожалуйста, сядьте на стул, чтобы не упасть. Проблема в хайлайтах ФНЛ. Лига непопулярна настолько, что сам «Матч» не размещает хайлайты большинства матчей лиги на своём сайте. То есть он сам не считает ценным контент, с распространением которого решил побороться.

У Sports.ru есть все необходимые права на показ хайлайтов ФНЛ. Эксклюзивом на эту лигу обладает компания «Телеспорт». По договору с ней, эти права используем и мы, и телеканалы «Матча», и региональные телеканалы, и некоторые сайты букмекеров. Остаётся вопрос собственно картинки – «Телеспорт» сам её не производит. Часть картинки производят региональные телеканалы, часть – сами клубы, часть – телеканалы «НТВ-Плюс». Согласно договору с «Телеспортом», наши редакторы собирают все эти хайлайты в перечисленных источниках, имея от большинства из них письменное подтверждение о том, что они не возражают против такого использования. Есть такое подтверждение и от руководства «НТВ-Плюс».

Можно отдать «Матчу» федеральную частоту, все ресурсы «России 2» и «НТВ Плюс», всю технику, закупленную на государственные деньги для Олимпиады-2014, сотни миллионов долларов из кармана, по сути, «Газпрома». И этого всё равно окажется недостаточно, чтобы собрать даже половину спортивной аудитории, которую собирают частные или любительские спортивные сайты. Интернет давно так не работает: никто не делает «Инстаграм» или какие-то ещё программы, чтобы не распространять её через все возможные платформы. Мир в целом так не работает. Никто не растит картошку с расчётом, что все приедут за ней в ваше овощехранилище – она распространяется через торговые сети.

«Мы просто хотим зарабатывать», говорят руководители «Матча», и отказываются от бесплатного для себя способа заполучить гораздо более широкую аудиторию и показать ей рекламу. Не говоря уже о том, что нет лучшего способа побороть пиратство, чем наладить адекватную дистрибуцию, когда всем удобнее распространять легализованный контент, чем случайный. Когда на «Матче» вам станут рассказывать, как они облагодетельствовали российский спорт своими деньгами, вы должны помнить, что та же российская Премьер-Лига получает за телеправа сущие гроши – меньше чемпионатов Бельгии, Польши или, извините, Румынии. И эта ситуация просто не может измениться в условиях монополии, так как цену телеправ повышает только конкуренция разных покупателей. Неоткуда взяться, соответственно, телерейтингам и возможным заработкам – для самих себя и для спортивных лиг", — приводится текст заявления на сайте Sports.ru.

Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
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Матч ТВ
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