Клубы АПЛ потерпели убытки в сезоне-2015/16, несмотря на рекордные доходы

Аудиторская компания Deloitte опубликовала пресс-релиз, согласно которому клубы АПЛ зафиксировали в сезоне-2015/16 суммарный убыток в £ 110 млн, несмотря на рекордный общий доход в £ 3,6 млрд.

Согласно сообщению компании, затраты клубов по зарплатам выросли на 12 процентов и составили £ 2,3 млрд.

Основной рост общего дохода произошёл за счёт деятельности «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — два клуба в сумме увеличили свой доход на £ 160 млн.

Доход «МЮ» составил £ 515 млн и вырос на 30 процентов — за счёт выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16 и «стабильного коммерческого роста».

Компания Deloitte предположила, что совокупный убыток клубов АПЛ носит несистемный характер и связан с резким увеличением количества различных разовых выплат. К ним относится, в частности, выплата лондонским «Челси» значительной неустойки компании аdidas за отмену сделки по снабжению формой.

В этом году рекордной отметки достигли также доходы клубов, связанные с телетрансляциями — по новому соглашению компании Sky и BT в 2016-2019 годах выплатят клубам АПЛ рекордные £ 8 мрлд.

Благодаря этому суммарный трансферный бюджет клубов также вырос и составил £ 1,4 млрд.