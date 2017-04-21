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Суд не утвердил мировое соглашение Альфа-банка с фирмами, связанными с Гинером

21 апреля 2017, пятница. 17:03. Бизнес

Московский арбитражный суд отказался утвердить мировое соглашение между Альфа-банком и компаниями, связанными с президентом ЦСКА Евгением Гинером по иску на $ 91,6 млн. Об этом сообщает Rambler News Service.

Обеспечением по кредиту на эту сумму были земельные участки, иск по залоговой составляющей сделки рассматривается Арбитражным судом Подмосковья.

«Здесь я могу подтвердить только мировое соглашение в части денежных средств. Я предлагаю вам переделать мировое соглашение, оставив только часть о денежных средствах. Я не имею права принимать решения за другого судью», — сказала судья Светлана Белицкая.

Заседание о залоговой составляющей договора состоится 25 апреля, Московский арбитраж принял решение отложить заседание на 27 апреля.

В мае 2016 года Альфа-банк подал иск к компаниям «Чудовский фарфор», «Элекс-полюс кар» и «Старт-Авиацентр» на сумму $ 91,616 млн. Альфа-банк требовал погасить задолженность компании «Элекс-полюс кар», 25% которой, по данным системы СПАРК, принадлежит Евгению Гинеру. «Элекс-полюс кар», в свою очередь, владеет 27,5% в «Чудовском фарфоре» и 25% в «Старт-Авиацентре».

В ноябре прошлого года на одном из предыдущих заседаний стороны заявили, что близки к достижению мирового соглашения.

В июне 2016 года Мещанский суд Москвы постановил взыскать с Гинера более $ 98 млн в пользу Альфа-банка в качестве возмещения задолженности по кредитному договору. Поводом для обращения в суд стала та же самая непогашенная задолженность по кредитному договору, в котором Гинер выступал в качестве поручителя. В феврале Мосгорсуд отклонил апелляцию ответчика на это решение.

Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Евгений Гинер Альфа Банк
Новости. Бизнес
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