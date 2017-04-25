Территория вокруг «Крестовского» будет обустроена за 380 млн рублей

Петербургские компании «Навигатор-СБС» и «Трест» займутся обустройством территории вокруг стадиона «Крестовский», сообщает RNS со ссылкой на документы, опубликованные на портале госзакупок.

Компания «Трест» получила контракт на благоустройство территории, включая укладку автомобильных и пешеходных дорог в Приморском парке Победы на 328,58 млн рублей, а «Навигатор-СБС» — на «приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы» и строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион», сумма контракта составляет 49,96 млн рублей.

Оба соглашения были оформлены как закупка у единственного поставщика. Заказчиком выступило ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».