Кака — самый высокооплачиваемый игрок MLS, Швайнштайгер – 7-й

Полузащитник «Орландо Сити» Кака является самым высокооплачиваемым игроков MLS в 2017 году, сообщает Goal. Данные опубликовал профсоюз игроков лиги.
Гарантированное вознаграждение 35-летнего бразильца за год составит $ 7,17 млн. Второе место занимает форвард «Торонто» Себастьян Джовинко ($ 7,12 млн).
Пополнивший этой зимой состав «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер занимает седьмое место с гарантированной годовой компенсацией в размере $ 5,4 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков MLS (гарантированное вознаграждение):
1. Кака («Орландо Сити») – $ 7,17 млн
2. Себастьян Джовинко («Торонто») – 7,12
3. Майкл Брэдли («Торонто») – 6,5
4. Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити») – 5,9
5. Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») – 5,6
6. Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси») – 5,5
7. Бастиан Швайнштайгер («Чикаго Файр») – 5,4
8. Жози Алтидор («Торонто») – 4,9
9. Клинт Дэмпси («Сиэтл Саундерс») – 3,9
10. Диего Валери («Портленд Тимберс») – 2,6.