«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18

«Ливерпуль» в сезоне-2017/18 будет играть в новой экипировке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На официальном сайте мерсисайдцев появилось изображение новой домашней формы «Ливерпуля», приуроченной к 125-летию клуба. Техническим спонсором выступает фирма New Balance. В продажу новая форма поступит 19 мая.

«Для нас всех 125-летие клуба – это великий момент. Для меня огромная гордость надевать футболку «Ливерпуля». Это особенный комплект формы. Мы будем носить эту форму с гордостью», — сказал капитан Джордан Хендерсон.

Фото можно также посмотреть на официальной странице «Ливерпуля» в "Твиттере"