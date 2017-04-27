Российская федерация баскетбола продлила контракт с «Аэрофлотом»

Российская федерация баскетбола и авиакомпания «Аэрофлот» продлили контракт на перевозку национальных сборных команд России до конца 2017 года, сообщает пресс-служба РФБ.

Статус официального перевозчика национальных баскетбольных сборных России «Аэрофлот» носит с мая 2016 года. Сотрудничество проходит под слоганом «С «Аэрофлотом» — к новым высотам».

«Мы рады продлить наше сотрудничество. Тем более в преддверии двух чемпионатов Европы, которые пройдут в этом году. Всецело доверяем этой авиакомпании. И будем продолжать использовать её для перелётов наших сборных. Не сомневаемся, что «Аэрофлот» будет оставаться столь же энергичным и спортивным. И, конечно, всем рекомендуем пользоваться его услугами», — отметил президент РФБ Андрей Кириленко.