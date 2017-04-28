Московский суд обязал Гинера выплатить $ 78 млн «Альфа-банку»

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение по иску «Альфа-банка» об обращении взыскания на заложенное имущество связанной с президентом ЦСКА Евгением Гинером компании ООО «Элекс-Полюс Кар», сообщает РАПСИ.

Согласно мировому соглашению, фирма признала задолженность перед банком в размере 78 млн долларов и обязалась погасить ее до 2023 года.

«Альфа-банк» требовал обратить взыскание на торгово-развлекательный центр «Лужайка» и земельный участок под ним. Имущество было заложено в обеспечение кредитов по договору от 2013 года. Поручителями выступили ООО «Чудовский фарфор» и ООО «Старт-Авиацентр».