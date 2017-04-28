В Москве представлены архитектурные проекты будущего спортивного центра Nike

В 2017 году компания Nike откроет спортивный центр в Москве на территории парка Горького. Он задуман как уникальный спортивный объект, который интегрируется в культурное пространство города.

В партнёрстве с КБ «Стрелка» компания провела архитектурный конкурс на разработку концепции проекта. К участию в конкурсе были приглашены пять лидирующих на российской сцене молодых архитектурных студий. По итогам был выбран проект, предложенный студией KOSMOS Architects.

Проект, разработанный архитекторами бюро KOSMOS Architects, основан на идее Nike Air Box. Проект представлен как тотальная спортивная инсталляция под открытым небом. Генеральный план участка разделён на несколько функциональных зон: зону футбола, зону воркаута и зону баскетбола. Центральную позицию занимает павильон. Существующие подпорные стенки и рельеф объединены в одну общую ландшафтную инсталляцию, которая служит как трибунами для зрителей, так и зонами для разминки.