14-кратный чемпион Латвии «Сконто» выставлен на продажу

Рижский «Сконто», столкнувшийся с серьёзными финансовыми проблемами, выставлен на продажу, сообщает Delfi.lv со ссылкой на объявление, которое было сделано на конгрессе латвийской футбольной федерации.

В пакете предлагается приобрести товарный знак принадлежащих клубу игроков, но не долги. Правда, сумма не называется.

«Сконто» является 14-кратным чемпионом Латвии и 8-кратным обладателем кубка страны. Из-за образовавшихся долгов клуб в 2016 году не получил лицензию участника высшей лиги и был переведён во второй по силе дивизион национального первенства.