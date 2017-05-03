Сафонов: без господдержки не выживет ни один клуб, только Галицкий выживет

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение, что в российском футболе нужно серьёзно работать над менеджментом, чтобы привлечь болельщиков на трибуны.

«Менеджмент должен быть серьёзным, в футболе мелочей не бывает, всё надо учитывать. Когда мы делаем в начале сезона календарь и ставим первые домашние матчи «Уфе» или «Крыльям Советов», а у них поле не готово. Играют в Уфе на синтетическом поле против «Мордовии», и болельщики обеих команд помещаются в один автобус. Какие мы хотим тогда сумасшедшие права делать? Сначала надо сделать, чтобы болельщики ходили на стадион, чтобы было комфортно и уютно, продавать атрибутику.

Да, построили стадион в той же Мордовии, но сейчас чемпионат мира пройдёт, и я не представляю, кто будет на этом стадионе играть. А ещё Нижний Новгород, Калининград… За стадионом ведь надо ухаживать. Вопросов возникает много. Нужна комплексная программа, сейчас без поддержки государства не выживет ни один клуб. Только Галицкий выживет.

Почему Галицкий один? Абрамович же вложился в «Челси». А в России правила игры постоянно меняются. Алишеру Усманову проще в этой ситуации: фехтование, художественная гимнастика. Везде, где он прикладывал усилия, он помог. Когда не было денег платить Капелло и у РФС были миллионные долги, Усманов их закрыл. Попросили его, видно. Но если такие просьбы будут каждый месяц или два… Футбол – это дорогая игрушка, которая должна быть зрелищем, но сейчас есть сдерживающий фактор – чемпионат мира», — сказал Сафонов в эфире «Спорт FM».