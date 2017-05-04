Английская Премьер-лига вернётся на государственный телеканал Беларуси

Главный директор главной дирекции белорусского государственного телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий объявил о возвращении в сетку вещания чемпионата Англии по футболу.

«Мы приобретаем медиаправа на те виды спорта, где традиционно сильны наши спортсмены. Так, вскоре в эфире зрители увидят чемпионаты мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике, плаванию и фристайлу, а также боксу, борьбе и волейболу. В текущем сезоне наш канал усилится некоторыми топовыми соревнованиями по лёгкой атлетике „Бриллиантовая лига“, где выступают лучшие атлеты мира, в том числе и белорусы. Мы покажем самый популярный в мире турнир единоборств UFC с участием знаменитого белорусского бойца Андрея Орловского. И, наконец, на канал возвращается английская Премьер-лига по футболу», — приводит слова Булацкого пресс-служба БГТРК.