Владельцы «Лестера» хотят купить бельгийский клуб

Владельцы клуба английской Премьер-лиги «Лестер Сити» хотят приобрести клуб «Ауд-Хеверле Лёвен», выступающий во втором дивизионе чемпионата Бельгии, сообщает Sky Sports.

Переговоры о приобретении клуба ведёт вице-президент «Лестера» Айаватт Шриваддханапрабха. Тайские владельцы «лис» хотят сделать «Ауд-Хеверле Лёвен» своим фарм-клубом.

Источник отмечает, что, даже если сделка состоится, сын владельца и президента «Лестера» Вичая Шриваддханапрабха останется на своём посту.

Ранее сообщалось, что Айаватт может покинуть пост вице-президента «Лестера» и взять на себя руководство бельгийским клубом.