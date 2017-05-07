Авиакомпания Qatar Airways стала партнёром ФИФА

Авиакомпания Qatar Airways стала официальным партнёром и официальным авиаперевозчиком Международной федерации футбола.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, спонсорское соглашение рассчитано до 2022 года. Qatar Airways становится спонсором Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России, а также чемпионата мира среди клубов, чемпионата мира среди женщин 2019 года и чемпионата мира 2022 года.

«ФИФА рада стать партнёром наиболее быстрорастущей в мире авиакомпании. Qatar Airways — идеальный партнёр для ФИФА, поскольку мы готовимся провести первый чемпионат мира в Персидском заливе", — заявила генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура.

Напомним, что в 2022 году чемпионат мира будет проходить в Катаре.

