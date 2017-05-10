Гольфист Макилрой заключил соглашение с TaylorMade на $ 100 млн

Ирландский гольфист Рори Макилрой заключил соглашение с производителем спортивного инвентаря TaylorMade на $ 100 млн, рассчитанное на 10 лет, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе Макилрой подписал договор с производителем спортивной одежды «Найк», по которому получит $ 200 млн.

Рори Макилрой суммарно возглавлял мировой рейтинг на протяжении 95 недель. Является победителем четырёх «мейджоров». В 2012 году был удостоен звания кавалера ордена Британской империи. В мае 2013 года портал SportsPro и Eurosport поставили Рори на третье место в рейтинге самых привлекательных с точки зрения маркетинга спортсменов мира, в котором он уступил лишь футболистам «Барселоны» Лионелю Месси и Неймару.