Топ-матчи пятницы: баскетбольная Евролига, НБА, НХЛ, теннис и футбол

За чем следить 24 мая: собрали для вас расписание самых ярких спортивных событий дня!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, второй матч

Интрига: «иноходцы» показали прыть в первом матче, удастся ли забрать победу в Бостоне?

Финал Восточной конференции начался не без сюрпризов. Мало кто ожидал от «Индианы Пэйсерс» настолько уверенной игры в первом матче с «Бостон Селтикс». «Кельты» — явный фаворит не только Востока, но и всего сезона. Команда во главе с Джейсоном Тейтумом чуть не проиграла в основное время. Если бы не успешный трёхочковый бросок Джейлена Брауна, то «иноходцы» забрали бы стартовую встречу. Но подопечные Маззуллы в овертайме оказались сильнее, сумеют ли гости снова оказать сопротивление «Бостону»?

🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: смогут ли Макдэвид и компания сдержать мощнейший «Даллас»?

«Эдмонтон» только в седьмой игре сумел пройти «Ванкувер». В то время как «Даллас» закрыл серию с «Колорадо» в шестом матче. Несмотря на мощнейшее нападение «нефтяников», шансов на выход в финал однозначно больше у «звёзд», так как команда в разы сбалансированнее. Российское представительство в серии минимальное – лишь один Евгений Дадонов на две команды. Сумеет ли российский форвард набрать очки?

🎾 14:00*: Мэдисон Кис (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия, 5), Страсбург, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Самсонова в свой первый финал в сезоне?

Людмила Самсонова успешно преодолела барьер четвертьфинала на турнире в Страсбурге, разгромив Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии. Таким образом, россиянка второй раз за сезон добралась до полуфинала после Абу-Даби. Теперь, чтобы впервые в 2024-м оказаться с решающем матче, Людмиле необходимо справиться с американкой Мэдисон Кис. Девушки ранее встречались четыре раза. Первый поединок в Берлине-2021 выиграла Самсонова, а затем неизменно была сильнее американка — в Аделаиде-2022, на US Open — 2023 и совсем недавно в Мадриде-2024. Победительница нового матча в финале сыграет с лучшей теннисисткой из пар Маркета Вондроушова — Ангелина Калинина и Даниэль Коллинз — Клара Бюрель.

🏀 19:00: «Панатинаикос» — «Фенербахче», Евролига, 1/2 финала

Интрига: кто станет первым претендентом на чемпионство в «Финале четырёх» Евролиги?

Плей-офф Евролиги отгремел, настало время «Финала четырёх». Четыре сильнейших коллектива этого сезона разыграют между собой чемпионство. Первыми в бой за титул вступают греческий «Панатинаикос» и турецкий «Фенербахче». Каждой из команд потребовалось все пять матчей, чтобы пробиться в топ-4, но это всё цветочки по сравнению с накалом страстей, которые ожидают команды в Берлине. Кто из грандов Греции и Турции поборется за чемпионство?

⚽️ 21:40: «Дженоа» — «Болонья», Серия А, 38-й тур

Интрига: «Болонья» завершит сезон выше «Ювентуса»?

«Болонья» впервые за 60 лет сыграет в Лиге чемпионов! Команда провела невероятный сезон и финиширует в топ-5 Серии А. Сейчас «Болонья» занимает третье место, опережая «Ювентус» из-за лучших результатов очных встреч. А по потерянным очкам красно-синие — четвёртые (у «Аталанты» есть матч в запасе). Чтобы не опуститься ниже четвёртой позиции, команде Тьяго Мотты нужна победа над «Дженоа». Генуэзцы провели неплохой сезон после возвращения из Серии В и финишируют в середине таблицы. А задача «Болоньи» — не пропустить вперёд «Ювентус» по итогам чемпионата.

⚽️ 22:00: «Жирона» — «Гранада», Примера, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Жирона» завершит исторический сезон победой?

«Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Исторический, невероятный сезон для каталонцев. «Жирона» уже точно финиширует на третьем месте. Можно завершить сезон красиво, обыграв дома «Гранаду». Команда Александера Медины уже вылетела из Примеры, так что игра с «Жироной» станет прощанием с элитным дивизионом. Нет сомнений, что матч получится весёлым. Вполне вероятно, что и результативным.

🏀 22:00: «Реал» Мадрид — «Олимпиакос», Евролига, 1/2 финала

Интрига: повторение прошлого финала Евролиги. Кто поборется за чемпионство?

Классика европейского баскетбола – «Реал» против «Олимпиакоса». Команды уже встречались в финале прошлого розыгрыша Евролиги, тогда сильнее оказался клуб из Испании. «Сливочные» перевернули матч с ног на голову и благодаря умопомрачительному броску Серхио Льюля на последних секундах стали чемпионами. Георгиос Барцокас со своими подопечными сумеет остановить «Реал»?