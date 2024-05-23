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Расписание спортивных матчей 24 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: баскетбольная Евролига, НБА, НХЛ, теннис и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 мая
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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, второй матч

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «иноходцы» показали прыть в первом матче, удастся ли забрать победу в Бостоне?

Финал Восточной конференции начался не без сюрпризов. Мало кто ожидал от «Индианы Пэйсерс» настолько уверенной игры в первом матче с «Бостон Селтикс». «Кельты» — явный фаворит не только Востока, но и всего сезона. Команда во главе с Джейсоном Тейтумом чуть не проиграла в основное время. Если бы не успешный трёхочковый бросок Джейлена Брауна, то «иноходцы» забрали бы стартовую встречу. Но подопечные Маззуллы в овертайме оказались сильнее, сумеют ли гости снова оказать сопротивление «Бостону»?

Как проходил первый матч финала Востока:
Браун и Тейтум спасли «Бостон» в концовке. «Индиана» упустила единственный шанс?
Видео
Браун и Тейтум спасли «Бостон» в концовке. «Индиана» упустила единственный шанс?

🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, первый матч

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли Макдэвид и компания сдержать мощнейший «Даллас»?

«Эдмонтон» только в седьмой игре сумел пройти «Ванкувер». В то время как «Даллас» закрыл серию с «Колорадо» в шестом матче. Несмотря на мощнейшее нападение «нефтяников», шансов на выход в финал однозначно больше у «звёзд», так как команда в разы сбалансированнее. Российское представительство в серии минимальное – лишь один Евгений Дадонов на две команды. Сумеет ли российский форвард набрать очки?

За счёт чего команды могут прийти к кубку?
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Суперзвёзды, глубина или структура? Как четыре лучшие команды НХЛ могут взять Кубок Стэнли

🎾 14:00*: Мэдисон Кис (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия, 5), Страсбург, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Страсбург. 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 15:30 МСК
Мэдисон Кис
16
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: пробьётся ли Самсонова в свой первый финал в сезоне?

Людмила Самсонова успешно преодолела барьер четвертьфинала на турнире в Страсбурге, разгромив Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии. Таким образом, россиянка второй раз за сезон добралась до полуфинала после Абу-Даби. Теперь, чтобы впервые в 2024-м оказаться с решающем матче, Людмиле необходимо справиться с американкой Мэдисон Кис. Девушки ранее встречались четыре раза. Первый поединок в Берлине-2021 выиграла Самсонова, а затем неизменно была сильнее американка — в Аделаиде-2022, на US Open — 2023 и совсем недавно в Мадриде-2024. Победительница нового матча в финале сыграет с лучшей теннисисткой из пар Маркета Вондроушова — Ангелина Калинина и Даниэль Коллинз — Клара Бюрель.

Людмила уже повторила лучшее достижение 2024-го:
Самсонова с «баранкой» вышла в 1/2 финала Страсбурга. А Котов за три часа проиграл Бублику
Самсонова с «баранкой» вышла в 1/2 финала Страсбурга. А Котов за три часа проиграл Бублику

🏀 19:00: «Панатинаикос» — «Фенербахче», Евролига, 1/2 финала

Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 19:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет первым претендентом на чемпионство в «Финале четырёх» Евролиги?

Плей-офф Евролиги отгремел, настало время «Финала четырёх». Четыре сильнейших коллектива этого сезона разыграют между собой чемпионство. Первыми в бой за титул вступают греческий «Панатинаикос» и турецкий «Фенербахче». Каждой из команд потребовалось все пять матчей, чтобы пробиться в топ-4, но это всё цветочки по сравнению с накалом страстей, которые ожидают команды в Берлине. Кто из грандов Греции и Турции поборется за чемпионство?

Путь «Панатинаикоса» к «Финалу четырёх»:
Протесты, требование переноса игры и ошибки рефери. В плей-офф Евролиги — очень жарко
Протесты, требование переноса игры и ошибки рефери. В плей-офф Евролиги — очень жарко

⚽️ 21:40: «Дженоа» — «Болонья», Серия А, 38-й тур

Италия - Серия А . 38-й тур
24 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Болонья» завершит сезон выше «Ювентуса»?

«Болонья» впервые за 60 лет сыграет в Лиге чемпионов! Команда провела невероятный сезон и финиширует в топ-5 Серии А. Сейчас «Болонья» занимает третье место, опережая «Ювентус» из-за лучших результатов очных встреч. А по потерянным очкам красно-синие — четвёртые (у «Аталанты» есть матч в запасе). Чтобы не опуститься ниже четвёртой позиции, команде Тьяго Мотты нужна победа над «Дженоа». Генуэзцы провели неплохой сезон после возвращения из Серии В и финишируют в середине таблицы. А задача «Болоньи» — не пропустить вперёд «Ювентус» по итогам чемпионата.

В прошлом туре «Болонья» и «Юве» выдали настоящую драму!
«Юве», что это было?! «Горели» 0:3 в матче за бронзу — и перевернули всё за восемь минут!
«Юве», что это было?! «Горели» 0:3 в матче за бронзу — и перевернули всё за восемь минут!

⚽️ 22:00: «Жирона» — «Гранада», Примера, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 38-й тур
24 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Жирона» завершит исторический сезон победой?

«Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Исторический, невероятный сезон для каталонцев. «Жирона» уже точно финиширует на третьем месте. Можно завершить сезон красиво, обыграв дома «Гранаду». Команда Александера Медины уже вылетела из Примеры, так что игра с «Жироной» станет прощанием с элитным дивизионом. Нет сомнений, что матч получится весёлым. Вполне вероятно, что и результативным.

«Жирона» сыграет в Лиге чемпионов! А кто ещё из команд-сенсаций отобрался в турнир?
5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят!
5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят!

🏀 22:00: «Реал» Мадрид — «Олимпиакос», Евролига, 1/2 финала

Евролига . 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторение прошлого финала Евролиги. Кто поборется за чемпионство?

Классика европейского баскетбола – «Реал» против «Олимпиакоса». Команды уже встречались в финале прошлого розыгрыша Евролиги, тогда сильнее оказался клуб из Испании. «Сливочные» перевернули матч с ног на голову и благодаря умопомрачительному броску Серхио Льюля на последних секундах стали чемпионами. Георгиос Барцокас со своими подопечными сумеет остановить «Реал»?

Подводим итоги плей-офф Евролиги:
Экс-игроки НБА не гарантируют успех в Евролиге. «Финал четырёх» не без сюрпризов
Экс-игроки НБА не гарантируют успех в Евролиге. «Финал четырёх» не без сюрпризов
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