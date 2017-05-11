Источник: «ПСЖ» имеет выгоду от того, что Ди Мария уклоняется от уплаты налогов

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, уклоняясь от уплаты налогов, приносит пользу своему клубу, утверждает L`Equipe со ссылкой на Football Leaks.

По данным источника, в августе 2015 года парижане подписали контракт с оффшорной компанией, которая владеет правами на образ Анхеля. С тех пор «ПСЖ» получает часть денег, заработанных этой компанией, извлекая свою выгоду. Отметим, что французская национальная финансовая прокуратура уже начала предварительное расследование по этому делу.

В декабре 2016 года сообщалось, что Ди Мария и его партнёр по «ПСЖ» Хавьер Пасторе использовали подставные компании для ухода от налогов.