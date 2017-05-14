Московское «Динамо» получило первый спонсорский транш от «Норильского Никеля»

Председатель ВФСО Владимир Стржалковский прокомментировал ситуацию со спонсорской поддержкой московского «Динамо» российской горно-металлургической компанией «Норильский Никель». По его словам, клуб уже получил от компании первый спонсорский транш.

«Я лично не слышал слов Владимира Потанина о том, что «Норильский Никель» не будет спонсировать «Динамо». Могу сказать, что первый транш спонсорский нами уже получен. Что будет дальше, в следующем сезоне, сказать сейчас не могу», — передаёт слова Стржалковского корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.