СМИ: зарплата Коллины на Украине составляет почти € 2 млн в год

Куратор судейского корпуса Федерации футбола Украины Пьерлуиджи Коллина зарабатывает € 1,94 млн в год, утверждает Sportarena.

Согласно контракту, подписанному ФФУ с Коллиной в 2012 году, 57-летний итальянец должен был получать € 600 тыс. в год. В 2013 году соглашение было переподписано, а зарплата итальянца возросла. Чистый заработок Коллины с того времени начал составлять € 1,356 млн. С учётом всех налогов и сборов сумма повысилась на 43,4% — до € 1,944,504 в год. В 2015 году ФФУ переподписала контракт с Коллиной на тех же условиях.

Действующее соглашение Федерации футбола Украины с итальянским специалистом рассчитано до 1 июля 2017 года.