«ВТБ Арена» может стать лучшей будущей ареной года

«ВТБ Арена» вошла в шорт-лист в номинации «Лучшая будущая спортивная арена года» (Future Sporting Venue of the Year) на международной конференции World Stadium Congress and Awards — 2017, которая пройдёт в столице Катара Дохе с 21 по 24 мая 2017 года.

Это мероприятие состоится уже в седьмой раз, а призы в различных номинациях, в числе которых «Лучший архитектор года», «Лучшее инновационное решение года», «Лучший дизайн года», а также награда «За успешное взаимодействие с болельщиками», вручаются уже четвёртый год подряд. Среди лауреатов предыдущих форумов такие крупные арены, как Олимпийский стадион в Баку, стадионы «Аль-Гарафа» и «Аль-Тумама» в Катаре.

За всю историю существования форума в нём приняли участие свыше 250 компаний и более 2 тыс. делегатов от таких авторитетных организаций, клубов, стадионов, как FIFA, Qatar Foundation, FC Barcelona, Real Madrid, Sinara Development, AECOM, «Арена Краснодар» и другие.

Универсальная «ВТБ Арена» будет способна принимать соревнования по баскетболу, хоккею, проводить концерты. С помощью трибун-трансформеров её вместимость будет изменяться с 11 500 зрителей (хоккейная конфигурация) до 13 000 (баскетбольная) и около 14 000 (концертная). Арена будет располагаться под одной крышей с центральным стадионом «Динамо» имени Льва Яшина (вместимость порядка 27 000 человек) на высоте 10 метров над землей.

На нулевом и минусовом уровнях комплекса будут располагаться торговый центр «Арена Плаза» и автопарковка на 700 машин. Все эти объекты входят в «ВТБ Арена парк» — проект комплексного развития территории, включающий в себя, помимо арены и стадиона, академию спорта «Динамо», городской квартал «Арена Парк», а также спортивный парк «Динамо» площадью 8 гектаров. Общая площадь проекта – около 32 га. Полностью он вступит в строй в 2019 году, а его спортивное ядро – годом ранее.