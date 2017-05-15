«Чемпионат» получил премию «Лучшие социальные проекты России»!

На площадке Imperial Park Hotel & SPA состоялась юбилейная программа «Лучшие социальные проекты России». Спортивный портал «Чемпионат» получил награду за проект «Спортсмены детям». Проект призван познакомить детей из неблагополучных семей и детских домов с миром спорта высших достижений. Дети становятся не только зрителями, но и участниками мероприятий, получают возможность попасть в закрытые для общего доступа помещения спортивных арен: раздевалки, подтрибунные помещения. Должное внимание ребятам уделяют и спортсмены. Они на личном примере показывают, как важно не боятся трудностей и идти к поставленным целям.

По традиции мероприятие открыл форум, на котором ведущие менеджеры в области корпоративно социальной ответственности, представители фондов и государственных структур обсудили актуальные темы развития социальной ответственности, а также поделились собственными успешно реализованными кейсами.

Завершила мероприятие торжественная церемония награждения, которую вела известная актриса театра и кино, общественный деятель Ирина Безрукова. Также мероприятие поддержали звёзды российской эстрады, которые внесли свой собственный вклад в благотворительность и активную деятельность в сфере КСО: Родион Газманов, Михаил Мамаев, Мария Берсенева, Анастасия Крайнова и многие другие.