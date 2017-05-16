«Челси» начал сотрудничать с ведущим брендом дезодорантов в Южной Африке

«Челси» объявил о партнёрском соглашении с компанией Shield, ведущим брендом дезодорантов в Южной Африке. Это соглашение предполагает шанс потренироваться под руководством тренеров «Челси» на базе клуба в Кобхэме одному из молодых футболистов Южной Африки.

Начинающие футболисты ЮАР имеют шанс поучаствовать в национальных соревнованиях, которые проведёт тренировочный штаб «Челси», и побороться за главный приз – возможность показать свои навыки на базе в Кобхэме. Пять соревновательных мероприятий пройдут в Йоханнесбурге, Кейптауне, Блумфонтейне, Порт-Элизабет и Дурбане.

«Партнёрство с Shield предоставит удивительную возможность для начинающих футболистов ЮАР. Мы знаем, что в этой стране есть множество игроков, которые обожают футбол, и это соревнование даст им шанс продемонстрировать свою страсть и способности к игре. Фонд «Челси» усердно работает, чтобы улучшить жизни молодёжи по всему миру, и мы с нетерпением ждём расширения нашей работы в ЮАР», – цитирует пресс-служба «Челси» Яна Вудроффа, который является тренером по международному развитию фонда «Челси».