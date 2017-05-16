«Эвертон» представил домашнюю форму на сезон-2017/18

Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон», техническим спонсором которого является Umbro, представил новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2017/18.

Новая домашняя форма футбольной команды из Ливерпуля имеет классический ярко-синий цвет с тёмно-синими вставками.

На форме больше нет титульного спонсора компании Chang, её место занял логотип букмекерской конторы SportPesa.

Во вторник «Эвертон» объявил, что SportPesa будет занимать самое дорогое место на игровых футболках «ирисок» в течение пяти лет.

Букмекер SportPesа стал новым титульным спонсором «Эвертона»

Видео можно посмотреть в «Твиттере».