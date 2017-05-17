«Кливленд» заключил самый дорогой в НБА контракт о размещении логотипа на майках

«Кливленд Кавальерс» объявил о подписании спонсорского соглашения с компанией Goodyear, сообщает USA Today. Договор, согласно которому на игровых майках баскетболистов «Кливленда» будет размещаться логотип компании, вступит в силу со следующего сезона.

По условиям соглашения, «Кавальерс» будут получать от Goodyear $ 10 млн за сезон. На сегодняшний день это самый дорогой контракт о размещении логотипа на игровой майке в НБА.

Напомним, что «Кавальерс» вышли в финал плей-офф Восточной конференции, где сыграют с «Бостон Селтикс».