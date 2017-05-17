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«Кливленд» заключил самый дорогой в НБА контракт о размещении логотипа на майках

17 мая 2017, среда. 05:12. Бизнес

«Кливленд Кавальерс» объявил о подписании спонсорского соглашения с компанией Goodyear, сообщает USA Today. Договор, согласно которому на игровых майках баскетболистов «Кливленда» будет размещаться логотип компании, вступит в силу со следующего сезона.

По условиям соглашения, «Кавальерс» будут получать от Goodyear $ 10 млн за сезон. На сегодняшний день это самый дорогой контракт о размещении логотипа на игровой майке в НБА.

Напомним, что «Кавальерс» вышли в финал плей-офф Восточной конференции, где сыграют с «Бостон Селтикс».

Непробиваемая стена. В финале Востока Леброн встретится с Айзеей
Айзея Томас и Келли Олиник подарили «Бостону» первый финал конференции со времён «большой четвёрки».
Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс
Новости. Бизнес
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