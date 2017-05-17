Первая профессиональная премия в области спортивного маркетинга MarSpo Awards, которая состоялась 13 апреля в Москве, была высоко оценена как членами жюри, так и номинантами.
«Думаю, все те, кто подали свои кейсы на премию, должны благодарить организаторов за возможность защитить их очно. Мне запомнилось выступление коллег из ФК «Зенит» по социальным медиа, они совершенно потрясающе презентовали свои проекты. Также очень понравилось, как были защищены проекты с участием ВК «Зенит-Казань». Достойных номинантов было много, всех не перечислить», — делится впечатлениями член жюри Анастасия Плотникова, начальник отдела управления брендами ПАО «Газпром нефть».
«Очень здорово, что такая премия появилась. Маркетинговые отделы команд и клубов делают свою работу, и зачастую она не так заметна, как работа непосредственно самой спортивной команды. Если мы делаем что-то хорошо, этим хочется делиться и получать обратную связь от профессионального сообщества», — комментирует Денис Лагутин, директор по маркетингу ПБК «Локомотив-Кубань», после защиты проекта.
«В номинантах премии — топовые клубы, ведущие агентства, работающие в области спортивных коммуникаций и рекламы. Люди, которые представляют проекты, — это руководители, идейные вдохновители, что тоже немаловажно. Жюри работает предварительно на протяжении определенного периода времени и отбирает проекты через интернет-сайт премии, после чего оценивает проекты вживую — такая профессиональная оценка очень важна для номинантов. Думаю, премия будет с каждым годом становиться интереснее для всех участников», — отметил Антон Мишнов, генеральный директор спортивного клуба «Лукойл», член жюри MarSpo Awards.