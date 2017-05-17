Брат и сестра из Китая приобрели английский футбольный клуб «Рединг»

Инвесторы из Китая Дай Йонг и Дай Сю Ли, являющиеся братом и сестрой, приобрели контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Рединг». Переговоры о приобретении 75% акций английского клуба у предыдущих владельцев из Таиланда начались в ноябре, информирует BBC.

Английская футбольная лига опубликовала заявление, в котором говорится, что у организаций нет «никаких возражений в связи со сменой основного акционера „Рединга“.

Даи Йонг и Дай Сю Ли ранее пытались купить «Халл Сити», но не смогли завершить сделку.

«Рединг» на этой неделе вышел в финал плей-офф за путёвку в АПЛ.