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«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2017/18

18 мая 2017, четверг. 11:33. Бизнес

Футболисты «Баварии» представили новый домашний комплект формы, в которой будут играть в сезоне-2017/18. Об этом сообщает технический спонсор немецкого клуба компания аdidas.

Основной цвет остался красным, но теперь на футболках расположены белые вертикальные полосы. Согласно информации источника, новую форму футболисты «Баварии» смогут опробовать уже в последнем туре немецкой Бундеслиги.

20 мая подопечные Карло Анчелотти на «Альянц-Арене» примут «Фрайбург».

Фото новой формы можно посмотреть на официальной странице аdidas в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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