«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2017/18

Футболисты «Баварии» представили новый домашний комплект формы, в которой будут играть в сезоне-2017/18. Об этом сообщает технический спонсор немецкого клуба компания аdidas.

Основной цвет остался красным, но теперь на футболках расположены белые вертикальные полосы. Согласно информации источника, новую форму футболисты «Баварии» смогут опробовать уже в последнем туре немецкой Бундеслиги.

20 мая подопечные Карло Анчелотти на «Альянц-Арене» примут «Фрайбург».

Фото новой формы можно посмотреть на официальной странице аdidas в «Твиттере».