«Спартак» повторил рекорд посещаемости чемпионатов России

По итогам нынешнего сезона РФПЛ домашняя посещаемость московского «Спартака» в среднем составила почти 33 тыс. человек. Это повторение рекорда в чемпионатах России, сообщает руководитель агентства СК Сергей Корытов.

Сейчас пятёрка самых посещаемых клубов за сезон во всех российских первенствах выглядит следующим образом (средняя посещаемость домашних игр):

1. «Спартак-Алания» (Владикавказ) — 32 750 чел. (сезон-1995)

2. «Спартак» (Москва) — 32 750 чел. (сезон-2016/17)

3, «Крылья Советов» (Самара) — 26 000 чел. (сезон-2003)

4. «Волгарь-Газпром» (Астрахань) — 25 000 чел. (сезон-2001)

5. «Факел» (Воронеж) — 24 750 чел. (сезон-1999).

Маркин: болельщики «Спартака» злоупотребили доверием, будем разбираться

Видео массового прорыва фанатов «Спартака» на поле можно посмотреть на «Чемпионате».