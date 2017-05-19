«Милан» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон

«Милан» представил домашний комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне, сообщает официальный «твиттер» итальянского клуба.

Форма выполнена в традиционном красно-чёрном цвете, по центру изображён клубный спонсор, а чуть выше — технический спонсор «Милана», коим является adidas.

За два тура до окончания сезона в чемпионате Италии «Милан» занимает в турнирной таблице шестое место.

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