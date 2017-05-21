«Спартак» получит около $ 6 млн за первое место в РФПЛ, ЦСКА — $ 4 млн за второе

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько клуб получит за второе место в итоговой турнирной таблице российской Премьер-Лиги.

«За второе место ЦСКА получит приблизительно $ 4 млн. Это маленькая сумма, если сравнивать с ведущими чемпионатами. Команда «Чемпионшипа» получает 40 млн фунтов, если попадает в Премьер-лигу. Может ли эта ситуация измениться? Сомневаюсь, потому что основная статья доходов – телетрансляции, а там всё печально. Цифры эти уже на протяжении нескольких лет не меняются. Чемпион получает порядка $ 6 млн. Другое дело – Лига чемпионов, но туда попасть надо, пройти две сложные квалификации», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.