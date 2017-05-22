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Мутко: РФС сократил долю кредиторской задолженности до 327 млн рублей

22 мая 2017, понедельник. 18:59. Бизнес

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о финансовой ситуации в организации.

Мутко: полное погашение долга РФС должно произойти к концу 2017 года

«В окончательном варианте утвердили отчёт об исполнении бюджета за 2016 год. Цифры также можно посмотреть на сайте. Расхождений нет. Доходы увеличены, что позволило сократить долю кредиторской задолженности, 327 млн рублей, планировалось, что будет 360 млн.

Теперь наши федерации будут получать по 750 тысяч рублей, 500 — базовый взнос, ещё 250 будут выплачены при выполнении ряда критериев.

Заключили контракт с ФИФА, она изменила критерии оказания финансовой поддержки. Нужно заявить, на какие цели ресурсы будут направляться. Это образование тренеров, развитие женского футбола и информационные системы РФС", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко РФС
Новости. Бизнес
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