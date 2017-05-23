«Атлетик» подписал контракт с американским производителем спортивной одежды

«Атлетик» из Бильбао заключил контракт с американским производителем спортивной экипировки New Balance, сообщает официальный сайт клуба. Компания будет техническим спонсором басков. Соглашение, которое начнёт действовать с сезона-2017/18, рассчитано до 2023 года.

Другие подробности сделки станут известны позже. Дизайн новой формы в «Атлетике» пообещали презентовать через некоторое время.

Отметим, что New Balance имеет контракты с несколькими клубами Европы. Самые известные из них — «Ливерпуль» и «Севилья».