«Челси» занял первое место в АПЛ по доходам, заработав £ 152,8 млн за сезон

По итогам сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге лондонский «Челси», ставший чемпионом, заработал больше других клубов — £ 152,8 млн, сообщает Mirror.

На втором месте по выручке находится «Манчестер Сити» – £ 149 млн. Далее следуют «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль» (по £ 148,1 млн), «Манчестер Юнайтед» (£ 143,3 млн) и «Арсенал» (£ 142,4 млн). Замыкает рейтинг «Сандерленд», занявший 20-е место в АПЛ, с заработком £ 99,9 млн за сезон.

Каждая команда получила гарантированную часть от телекомпаний в размере £ 84,4 миллиона. К ним добавляются призовые и доходы от телевизионных трансляций.