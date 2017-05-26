Adidas представил бутсы Nemeziz с ультралёгкой подошвой

Компания adidas Football представила Nemeziz, новейшие бутсы, созданные для самых непредсказуемых футболистов. Каждый элемент Nemeziz разработан для игроков, чей главный козырь – непредсказуемость. Бутсы должны идеально поддерживать стопу и обеспечивать удобную посадку, чтобы игроки могли в полной мере реализовывать свои возможности, и Nemeziz созданы с учётом всех этих требований.

Такие элементы дизайна, как agilitybandage с технологией torsiontapes, позволяют надёжно зафиксировать стопу, обеспечивая идеальную посадку и устойчивость при резкой смене траектории.

Ультралёгкая подошва torsionframe дополнена элементами torsionribs, которые помогают обеспечить динамическую поддержку при толчке. Nemeziz также доступны в версиях для игры на улице и в панна-клетке. Созданные с использованием тех же технологий, что и версия для газона, бутсы обеспечивают надёжную поддержку на искусственном покрытии и на улице.

«Непредсказуемость – стиль моей игры. Футболист должен делать неожиданные для противника ходы, моментально принимать решения и тут же реализовывать их на предельной скорости. Для этого необходимо полностью доверять своим бутсам. Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры», — отметил форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Часть нашей дизайн-философии заключается в том, что мы оглядываемся назад, чтобы двигаться в будущее. Nemeziz вдохновлены идеей симбиоза традиций и технологий", — пояснил Сэм Хенди, вице-президент по дизайну adidas Football.