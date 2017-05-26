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Экс-менеджер «Динамо», «Урала» и «Ростова» осуждён в Казахстане за коррупцию

26 мая 2017, пятница. 20:22. Бизнес

Бывший менеджер московского «Динамо», «Ростова» и «Урала» Дмитрий Васильев осуждён казахстанским судом на восемь лет за коррупцию, сообщает Sputnik.kz.

Васильев признан виновным в присвоении и растрате средств «Актобе». Искендирбек Маханов, признанный судом его пособником, должен провести в колонии на год меньше. Осуждённые не согласны с таким вердиктом и намерены обжаловать его.

Приговором суда у Васильева конфисковали имущество и пожизненно лишили права занимать руководящие должности в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%.

Источник: Sputnik Казахстан Сообщить об ошибке
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Актобе ФК Динамо Москва ФК Ростов ФК Урал
Новости. Бизнес
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