«Алроса» может стать официальным спонсором Единой лиги ВТБ

В алмазодобывающей компании «Алроса» сообщили, что рассматривают возможность подписания спонсорского соглашения с Единой лигой ВТБ.

«Мы прорабатываем такую возможность, мы заинтересованы, но соглашение пока не подписано», — сказал представитель «Алросы» в интервью RNS.

Представитель Единой лиги ВТБ подтвердил факт переговоров, а также сообщил, что они находятся на заключительной стадии. По условиям, прописанным в форме договора между «Алросой» и Единой лигой ВТБ, доступной на портале госзакупок, в 2017 году компания выплатит лиге 30 млн рублей за статус официального спонсора. Срок действия договора — с 19 мая по 20 декабря 2017 года.

Если данное соглашение будет подписано, «Алроса» получит статус официального спонсора в маркетинговых, рекламных, PR- и информационных мероприятиях, а также при изготовлении полиграфической, сувенирной, мультимедиа-продукции, изображений, продукции для использования в наружной рекламе и иной аналогичной продукции.

В период действия соглашения лига обязуется не предоставлять таких же прав другим участникам рынка — горнорудным компаниям, добывающим алмазы, а также производителям ювелирных изделий с бриллиантами. Кроме того, «Алроса» получит доступ к контенту лиги и право использовать логотип лиги при изготовлении полиграфической, маркетинговой, рекламной или информационной продукции.

Помимо банка ВТБ Единую лигу ВТБ спонсируют «Согаз», «Сибур», «Лукойл» и другие компании.