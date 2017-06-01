Клубы Серии А заплатили агентам € 193,3 млн в 2016 году

Федерация футбола Италии опубликовала информацию о выплатах, совершённых клубами Серии А агентам с 1 января по 31 декабря 2016 года.

За рассматриваемый период клубы элитного дивизиона выплатили агентам и посредникам € 193,3 млн, в среднем каждая команда заплатила агентам по € 9,6 млн.

Наибольшие отчисления зафиксированы у «Ювентуса» (€ 51,896 млн), в тройку вошли «Интер» (€ 23,465 млн) и «Милан» (€ 15,594 млн). Следом идут «Наполи» (€ 12,991 млн), «Фиорентина» (€ 12,913 млн) и «Торино» (€10,819 млн). Остальные клубы не преодолели планку в € 10 млн.