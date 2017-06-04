«Ювентус» — первый клуб в истории, заработавший более € 100 млн от участия в ЛЧ

По итогам завершившегося сезона Лиги чемпионов стало известно, что «Ювентус» получил наибольшую прибыль от участия в турнире, сообщает Football Italy.

Туринский клуб от своего участия в турнире заработал € 109 млн от УЕФА, спонсоров, телевизионных прав и продажи билетов. «Реал», которому «Ювентус» уступил в финальном матче (1:4), получил прибыль за участие в турнире в размере € 80,9 млн. Если бы итальянская команда победила в финальном матче в Кардиффе, то её доход составил бы € 113 млн.

Таким образом, «Ювентус» стал первым клубом в истории, доход которого от Лиги чемпионов превысил отметку в € 100 млн. Это произошло во многом благодаря тому, что рыночный пул был разделён между только двумя итальянскими клубами, поскольку «Рома» не смогла пробиться в групповой этап турнира. Туринцы разделили доход от прав на телевизионные трансляции с «Наполи», который завершил своё выступление на стадии в 1/8 финала и в итоге заработал € 65,7 млн.