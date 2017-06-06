Во время матчей NFL будет транслироваться реклама крепкого алкоголя

Национальная футбольная лига (NFL) разрешит рекламировать крепкий алкоголь во время своих матчей, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источника, в новом сезоне телеканалы, являющиеся партнёрами лиги, смогут во время трансляции матчей демонстрировать рекламу крепких алкогольных напитков. NFL разрешит показ не более четырёх 30-секундных роликов такой тематики за время матча. Можно будет показать не более двух таких роликов в любой из четвертей или во втором перерыве.



Кроме того, такие телеканалы, как ESPN, Fox, CBS and NBC, смогут демонстрировать по ролику в эфире перед игрой и после её завершения.



В рекламе крепкого алкоголя должно присутствовать «заметное напоминание о социальной ответственности». Кроме того, такая реклама не должна быть нацелена на несовершеннолетних.