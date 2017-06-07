12 июня состоится первая ежегодная мультиспортивная гонка SwimRun

12 июня 2017 года, в День России, в Олимпийской деревне Новогорск состоится первая ежегодная мультиспортивная гонка #NovogorskChallenge: SwimRun, а также велосипедный заезд и фан-забег для новичков. Организаторами этого большого спортивного праздника выступают Девелоперская компания «Химки Групп», Московская школа «Аутдор», при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации г. о. Химки Московской области.



Зрелищная гонка SwimRun – новая, актуальная для России дисциплина, уже завоевавшая большую популярность в европейских странах, впервые состоится на границе с Москвой — в Новогорске! Участники этого редкого для Подмосковья формата гонки последовательно преодолевают плавательный и беговой этапы на дистанции 10 км (5 этапов: 300 м плавание и 1700 м бег) без остановок и транзитных зон. Участникам разрешается использовать дополнительное оборудование – лопатки, колобашки, гидрокостюмы. Плавательный этап участники преодолевают в кроссовках. Всю необходимую экипировку и оборудование спортсмен несёт с собой на протяжении всей дистанции.



Стартует велозаезд с территории ЖК «Олимпийская деревня Новогорск». Непродолжительная, но тяжёлая трасса заезда — историческое наследие Олимпиады-80. Новичков и юных любителей спорта ждет фановый забег с призами от организаторов и партнёров мероприятия. А для всех болельщиков и зрителей — специальная развлекательная программа, конкурсы и призы.



Почётные гости #NovogorskChallenge — олимпийские чемпионы и призёры, заслуженные мастера спорта России, выдающиеся спортсмены: Евгений Лагунов (плавание), Александр Сухоруков (плавание), Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Амина Зарипова (художественная гимнастика), Александра Меркулова (художественная гимнастика), Игорь Ожиганов (хоккей), Сергей Гимаев (хоккей), Александр Панжинский (лыжи), Софья Очигава (бокс), Александр Михайлин (дзюдо) и др.

Для зрителей вход свободный.