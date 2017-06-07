Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

12 июня состоится первая ежегодная мультиспортивная гонка SwimRun

7 июня 2017, среда. 12:24. Бизнес

12 июня 2017 года, в День России, в Олимпийской деревне Новогорск состоится первая ежегодная мультиспортивная гонка #NovogorskChallenge: SwimRun, а также велосипедный заезд и фан-забег для новичков. Организаторами этого большого спортивного праздника выступают Девелоперская компания «Химки Групп», Московская школа «Аутдор», при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации г. о. Химки Московской области.

Зрелищная гонка SwimRun – новая, актуальная для России дисциплина, уже завоевавшая большую популярность в европейских странах, впервые состоится на границе с Москвой — в Новогорске! Участники этого редкого для Подмосковья формата гонки последовательно преодолевают плавательный и беговой этапы на дистанции 10 км (5 этапов: 300 м плавание и 1700 м бег) без остановок и транзитных зон. Участникам разрешается использовать дополнительное оборудование – лопатки, колобашки, гидрокостюмы. Плавательный этап участники преодолевают в кроссовках. Всю необходимую экипировку и оборудование спортсмен несёт с собой на протяжении всей дистанции.

Стартует велозаезд с территории ЖК «Олимпийская деревня Новогорск». Непродолжительная, но тяжёлая трасса заезда — историческое наследие Олимпиады-80. Новичков и юных любителей спорта ждет фановый забег с призами от организаторов и партнёров мероприятия. А для всех болельщиков и зрителей — специальная развлекательная программа, конкурсы и призы.

Почётные гости #NovogorskChallenge — олимпийские чемпионы и призёры, заслуженные мастера спорта России, выдающиеся спортсмены: Евгений Лагунов (плавание), Александр Сухоруков (плавание), Маргарита Мамун (художественная гимнастика), Амина Зарипова (художественная гимнастика), Александра Меркулова (художественная гимнастика), Игорь Ожиганов (хоккей), Сергей Гимаев (хоккей), Александр Панжинский (лыжи), Софья Очигава (бокс), Александр Михайлин (дзюдо) и др.

Для зрителей вход свободный.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Бизнес
7 июня 2017, среда
12:24 12 июня состоится первая ежегодная мультиспортивная гонка SwimRun
11:55 «Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон
6 июня 2017, вторник
23:23 Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о ценах на абонементы сезона-2017/18
22:27 Дзампарини: слухи о банкротстве «Палермо» — абсурдная ложь
19:36 Лучшие российские проекты в области спортивного брендинга получили награды
19:00 «Краснодар» представил новую тренировочную форму
18:59 Футбольный клуб «Палермо» могут признать банкротом
18:14 Мутко: вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедераций будет решён 6-7 июня
14:35 Бренд «Зенита» вошёл в топ-50 самых дорогих в мировом футболе
12:50 Банк ВТБ и Кубок Кремля подписали соглашение о сотрудничестве
03:30 Во время матчей NFL будет транслироваться реклама крепкого алкоголя
5 июня 2017, понедельник
23:00 Клуб «Аль-Ахли» разорвал контракт с Qatar Airways по рекомендации правительства
21:43 Компания McDonalds стала спонсором футбольного клуба «Динамо-Минск»
17:46 Месси: бутсы Nemeziz идеально подходят для моего стиля игры
16:14 Бюджет «Урала» в следующем сезоне составит 900 млн рублей
13:24 В итальянской Серии А представили официальный мяч сезона-2017/18
11:35 Примера представила официальный мяч сезона-2017/18
11:09 Макаренко: Канделаки целый год атаковала по трансляциям матчей сборной России
4 июня 2017, воскресенье
23:01 «Ювентус» — первый клуб в истории, заработавший более € 100 млн от участия в ЛЧ
21:48 Российские бизнесмены при поддержке Луческу могут купить румынский клуб
15:46 Болельщики «Леганеса» выступают против добавления «Мадрида» в название клуба
3 июня 2017, суббота
17:26 «Леганес» хочет добавить в название клуба «Мадрид», чтобы привлечь спонсоров
15:47 Креативный продюсер «Матч ТВ»: мы никогда не решали ничего по звонку
15:02 «Матч ТВ»: аудитория в возрасте от 18 до 24 лет предпочитает смотреть «Зенит»
14:18 Канделаки о конфликте со Sports.ru: мы будем бороться с пиратами
2 июня 2017, пятница
15:43 Источник: российские каналы заплатят $ 35-40 млн за права на показ ЧМ-2018
15:43 «Ливерпуль» представил выездную форму на сезон-2017/18
14:12 Мутко: права на показ КК-2017 обошлись гораздо дешевле $ 120 млн
13:08 Канделаки: достигнуто соглашение с ФИФА о трансляциях матчей КК-2017 и ЧМ-2018
1 июня 2017, четверг
22:01 Булыкин: поддерживаю «Матч ТВ» в споре с Sports.ru, свой контент надо отстаивать
21:21 «Бенфика» представила альтернативный комплект формы на сезон-2017/18
20:48 Источник: «Зенит» может стать владельцем словацкого клуба «Кошице»
20:29 Клубы Серии А заплатили агентам € 193,3 млн в 2016 году
19:49 Месси откроет парк развлечений в Китае
19:16 Инфраструктуру «Зенита» на ул. Верности реконструируют за 907 млн рублей
18:01 АПЛ объявила доходы команд в сезоне-2016/17, больше всех заработал «Челси»
17:24 «Ювентус» сменит название своего стадиона с 1 июля
12:04 Английские клубы в сезоне-2015/16 заработали рекордные £ 3,65 млрд
12:03 В Англии представили новый мяч на сезон-2017/18 АПЛ
10:41 «Лукойл» не будет увеличивать финансирование «Спартака»
31 мая 2017, среда
22:15 Мутко: вопрос не в запрете пива на стадионах, а в мерах приличия
19:03 Гризманн не ответил на звонок Жозе в рекламном ролике Huawei Mobile
16:38 Китайский производитель смартфонов Vivo стал спонсором ЧМ-2018 и ЧМ-2022
15:02 Состоялось заседание бизнес-клуба хоккейного «Спартака»
10:29 «Манчестер Сити» представил форму на сезон-2017/18
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В чём причина падения аудитории прямых трансляций на "Матч ТВ"?
Бесплатные трансляции в Интернете
1409 (15%)
Биатлон и хоккей всё вытянут в декабре
1456 (16%)
Падение интереса к телеканалу
6331 (69%)
Проголосовало: 9196
Архив →
© championat.com, 2000–2017