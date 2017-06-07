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«Спартак» занял первое место в РФПЛ по запросам жителей России в «Яндексе»

7 июня 2017, среда. 23:06. Бизнес

Компания «Яндекс» на основе поисковых запросов провела исследование относительно популярности клубов РФПЛ за последние два сезона среди жителей России.

«Обычно запросы о футбольных матчах содержат названия двух команд. Были взяты все подобные запросы, заданные в день каждого матча чемпионата России, а также в течение двух дней до и после него. Матчи еврокубков и Кубка России не учитывались, потому что в них участвуют не все. Всего было проанализировано 18 млн запросов о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона — с июля 2015 по апрель 2017. Разумеется, это не все возможные запросы про футбольные клубы, но с их помощью вполне можно сравнить силу интереса болельщиков к разным командам — причём именно к их игре, а не новостям или скандалам.

Самый популярный российский клуб — «Спартак». Он первый и по количеству запросов, и по количеству «болельщиков» — пользователей, которые интересовались матчами «Спартака» больше, чем играми других команд. Для большинства команд интерес болельщиков примерно соответствует итоговому положению в чемпионате, но есть исключения. За «Арсенал», «Анжи» и «Крылья Советов» болели сильнее, а за «Уфу» и «Терек» — меньше", — говорится в исследовании.

Топ по количеству болельщиков:

1. «Спартак»

2. «Зенит»

3. ЦСКА

4. «Ростов»

5. «Локомотив»

6. «Анжи»

7. «Краснодар»

8. «Арсенал» Т

9. «Крылья Советов»

10. «Рубин»

11. «Амкар»

12. «Урал»

13. «Оренбург»

14. «Уфа»

15. «Терек»

16. «Томь»

Источник: Яндекс Сообщить об ошибке
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