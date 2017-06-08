Стадион «Локомотива» может поменять название

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что упоминание одного из брендов РЖД, который является спонсором клуба, может появиться в названии арены в Черкизово.

«Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД. Рассматривается ли вариант „Сапсан-Арена“? Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников „Казанка“ и молодёжный состав.

Что может быть круче «Сапсана»? «Ласточка», «Стриж», «РЖД-Арена». Сейчас обсуждаются разные варианты. Название стадиона «Локомотив» может измениться уже в сезоне-2017/18", — цитирует Геркуса ТАСС.