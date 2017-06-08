Сергеев: спорт в России слишком закинут деньгами федерального бюджета

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев поделился мнением о том, что мешает развитию спорта в стране.



«Зарабатывать на спорте в нашей стране можно, если ты изначально ставишь цель на нём заработать. Если ты изначально ставишь цель освоить какие-то другие бюджеты, то это заканчивается, когда заканчиваются бюджеты. Спорт в России — перспективное направление. Другое дело, что наш спорт слишком закинут деньгами федерального бюджета. На протяжении последних лет идёт большое количество ассигнований в различные виды спорта, федерации, клубы и так далее. Но популярность-то от этого не растёт. Ни в футболе, ни в хоккее, волейболе, баскетболе и так далее.



Это то, о чём я всегда спорю со спортивными чиновниками. Мне говорят: не будет спорта высших достижений — не будет популярности спорта. А я говорю: не будет популярности массового спорта — не будет популярности спорта вообще. Чем меньше массового спорта, тем меньше популярность и развитие спорта. Сравниваю это с Германией, где зарегистрированное количество игроков-любителей отличается от России практически в 30 раз.

Если ты играешь в какой-то вид спорта, ты априори интересуешься этим видом спорта, ты в любом случае будешь смотреть матчи, за кого-то болеть, что-то покупать, заходить на сайты, смотреть рекламы. Тем самым индустрия начинает раскручиваться. А если ты сам не играешь, то заставить тебя полюбить спорт очень тяжело.

Аудитория, которая сама занимается спортом и потом развивает это внутри своей семьи, — её мало. До тех пор пока её мало, пока люди не играют во дворах и на любительских стадионах, развития спорта не будет, сколько бы Олимпиад и чемпионатов мира ни проводили в нашей стране», — сказал Сергеев в эфире «Спорт FM».