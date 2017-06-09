С начала 2016 года 117 ресурсов заблокировали за трансляцию контента «Матч ТВ»

По информации «Чемпионата», с начала 2016 года по 31 мая 2017 года по решению суда было заблокировано 117 ресурсов, которые транслировали контент телеканала «Матч ТВ» и тематических спортивных каналов. Данные ресурсы были заблокированы Роскомнадзором в связи с зафиксированными продолжающимися нарушениями и позднее разблокированы – после устранения нарушений.



Обеспечительные меры приняты в отношении 289 онлайн-площадок.



Самыми актуальными событиями для онлайн-пиратов стали трансляции и видеобзоры соревнований Лиги чемпионов, Лиги Европы, матчи РФПЛ и английской Премьер-лиги. Чаще всего нарушение авторских или смежных прав в отношении спортивных телеканалов касались онлайн-трансляций, записей матчей, соревнований и видеообзоров, а также ссылок на ресурсы, где пользователи могут смотреть нелегальные трансляции.



В настоящий момент на рассмотрении Мосгорсуда находятся иски с претензиями к 20 площадкам, которые нарушают антипиратские законодательство и авторские права телеканалов «ГПМ Матч».



8 июня «Матч ТВ» подал новые иски в Мосгорсуд по обеспечительным мерам в отношении следующих сайтов:



http://aliez.tv

http://smotrisport.tv

http://tivix.co

http://fan-tv.ru

http://lion-tv.com

http://allfootball.com.ua

http://5match.co

http://telego.club

http://vsport.ws

http://duel.ws

http://jevons.video

http://hdtennis.ru

https://edem.tv

http://seetv.tv.

«Матч ТВ» заключил мировое соглашение с Life по иску на 15 млн рублей