С начала 2016 года 117 ресурсов заблокировали за трансляцию контента «Матч ТВ»

По информации «Чемпионата», с начала 2016 года по 31 мая 2017 года по решению суда было заблокировано 117 ресурсов, которые транслировали контент телеканала «Матч ТВ» и тематических спортивных каналов. Данные ресурсы были заблокированы Роскомнадзором в связи с зафиксированными продолжающимися нарушениями и позднее разблокированы – после устранения нарушений.
Обеспечительные меры приняты в отношении 289 онлайн-площадок.
Самыми актуальными событиями для онлайн-пиратов стали трансляции и видеобзоры соревнований Лиги чемпионов, Лиги Европы, матчи РФПЛ и английской Премьер-лиги. Чаще всего нарушение авторских или смежных прав в отношении спортивных телеканалов касались онлайн-трансляций, записей матчей, соревнований и видеообзоров, а также ссылок на ресурсы, где пользователи могут смотреть нелегальные трансляции.
В настоящий момент на рассмотрении Мосгорсуда находятся иски с претензиями к 20 площадкам, которые нарушают антипиратские законодательство и авторские права телеканалов «ГПМ Матч».
8 июня «Матч ТВ» подал новые иски в Мосгорсуд по обеспечительным мерам в отношении следующих сайтов:
http://aliez.tv
http://smotrisport.tv
http://tivix.co
http://fan-tv.ru
http://lion-tv.com
http://allfootball.com.ua
http://5match.co
http://telego.club
http://vsport.ws
http://duel.ws
http://jevons.video
http://hdtennis.ru
https://edem.tv
http://seetv.tv.