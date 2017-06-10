«Селтик» продал рекордное за 5 лет количество сезонных абонементов

Шотландский «Селтик» продал уже более 50 тыс. годовых абонементов на игры команды в сезоне-2017/18, сообщает официальный сайт клуба. Это лучший результат «Селтика» по продажам абонементов с 2012 года.

«Мы рады, что так много болельщиков хотят разделить с нами этот интересный сезон, и „Селтик“ хотел бы поблагодарить держателей наших сезонных абонементов за их преданность клубу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В минувшем сезоне «Селтик» в свой первый год под руководством Брендана Роджерса выиграл Кубок Шотландии, Кубок шотландской лиги и чемпионат страны. В прошлом году продажи сезонных абонементов «Селтика» составили 41 тыс., в сезоне-2014/15 — 39 тыс.

«Рейнджерс» из Глазго три недели назад сообщил о продаже 35 тыс. сезонных абонементов, «Хартс» и «Хайбёрниан» продали более 10 тыс.