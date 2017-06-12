Представлены новые бутсы Nike CR7 Mercurial Campeões, которые были разработаны для нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



Бутсы выполнены в цветах португальского флага, подошва — золотистая. Они недоступны для розничной продажи, поскольку предназначены исключительно для звёздного португальца.



В новых бутсах Роналду должен выступить на предстоящем Кубке конфедераций—2017, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Португалия выступит в одной группе с командами России, Новой Зеландии и Мексики.

Представлены бутсы, в которых Роналду выступит на Кубке конфедераций Фото: Nike