Китайский консорциум может приобрести «Ньюкасл»

Несколько международных компаний заинтересованы в приобретении контрольного пакета акций «Ньюкасл Юнайтед», в том числе большой консорциум из Китая, информирует интернет-портал Sky Sports. Владелец «сорок» Майк Эшли готов рассмотреть все предложения о продаже клуба.

Эшли стал владельцем «Ньюкасла» в 2007 году и с тех пор дважды пытался продать команду, но все попытки оказались безуспешными. По итогам минувшего сезона «Ньюкасл» под руководство Рафаэля Бенитеса выиграл «Чемпионшип» и вернулся в Премьер-лигу.